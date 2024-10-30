Москва, 30 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Радио DFM и телеканал RU. TV организуют для гостей гастропространства «Три вокзала. Депо» концерт артистов — участников концерта «Звёзды хайпа». Посетители мероприятия также смогут выиграть билеты на одноименную премию, которая состоится 19 ноября на концертной площадке «LIVE Арена».

RU. TV «Звезды хайпа» споют в гастропространстве «Три вокзала. Депо»

Концерт состоится 3 ноября в 17:00. На нём Юля Гаврилина и Amirchik исполнят для гостей «Три вокзала. Депо» популярные треки, которые заняли первые места в чартах и набрали миллионы просмотров в Сети.

Премия «Звёзды хайпа» объединяет исполнителей и блогеров, чьи треки и рилсы уже покорили интернет и эфиры, чарты, стримы и ленты соцсетей. Эти артисты не боятся быть максимально честными со своими поклонниками.

На премии «Звезды хайпа» 19 ноября выступят такие исполнители, как Ваня Дмитриенко, Amirchik, ЦУ-Е-ФА, MONA, Олег Майами и многие другие.