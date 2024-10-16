Москва, 16 октября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. II церемония вручения национальной премии блогеров «Звёзды хайпа» пройдёт в зале «LIVE Арена» 19 ноября. Для зрителей выступят самые яркие блогеры и молодые звезды российской эстрады. Организатором выступает радио DFM при поддержке телеканала RU. TV.

«Русская медиагруппа» В Москве состоится премия «Звёзды хайпа»

«Звёзды хайпа» — это проект, который объединяет исполнителей и блогеров, чьи треки и рилсы уже покорили интернет и эфиры, чарты, стримы и ленты соцсетей. Новая музыкальная премия объединила пионеров российского шоу-бизнеса и молодых исполнителей, для которых «Русская медиагруппа» открывает путь к многомиллионной аудитории.

В этом году популярные представители медиаиндустрии выступят с более чем двадцатью номерами, которые поменяют представление о современном шоу.

«Ежегодно артисты получают большое количество разных музыкальных премий и, будем честны, многим уже некуда ставить эти статуэтки, поэтому мы решили, что на «Звёздах хайпа» не будет стандартных решений, — заявила музыкальный продюсер «Русской медиагруппы», создатель премии «Звёзды хайпа» Светлана Столповских. — По секрету могу сказать, наши награды настолько большие, что будут выше многих наших номинантов».

Зрителей ждет множество сюрпризов и столкновений стилей от звезд, которые не боятся искренности, эпатажа и экспериментов в своем творчестве. На сцену выйдут Amirchik, Валя Карнавал, ЦУ-Е-ФА, Ваня Дмитриенко, MONA, Олег Майами и многие другие популярные артисты и блогеры.