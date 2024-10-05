Киев, 5 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Украинский чиновник Александр Крупа, пойманный на незаконном оформлении инвалидности за деньги, во время обыска в квартире лёг на кровать и стал гладить изъятые у его семьи миллионы. Об этом пишет украинское издание «Страна».

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По данным «Страны», занимающая пост главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа и её сын, руководитель областного управления Пенсионного фонда, за «солидное вознаграждение» оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

«Во время обысков в их служебных кабинетах и дома только наличными нашли почти 6 млн долларов в разных валютах. У Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также поддельные медицинские документы, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами», — сказано в материале.

Как передавало 2 октября ИА Регнум, украинские мужчины стали массово оформлять опеку над недееспособными лицами, чтобы получить право на отсрочку от призыва. За полтора года, по подсчётам издания, было принято около 13 тыс. судебных решений о назначении. В соответствии со статьей 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», опекуны недееспособных лиц не подлежат призыву на службу по мобилизации.

ВСУ проводят мобилизацию молодых людей младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону. В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались не годными к военной службе.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела киевскому режиму очень удобно пополнять карманы западной помощью. Эксперт добавил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут.