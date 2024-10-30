Москва, 30 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Спрос на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз вырос в два раза. Это следует из данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Аналитики сети объясняют такой тренд возросшим количеством кибератак.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За первые девять месяцев 2024 года спрос на защитные решения вырос на 81% к прошлому году. Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчёркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

«По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами», — сказал руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский. Он пояснил, что растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. По его данным, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы», — подчеркнул Пиккат-Ордынский. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил в январе–сентябре 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение «МегаФона» удвоились.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, для компании важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой.

«В условиях растущих угроз «МегаФон» предлагает решения для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, для контроля детских устройств и другие», — отметил Борзилов. Он добавил, что в компании всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в салонах бесплатно устанавливают и настраивают антивирусные приложения. «Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке», — сказал он.