Саки, Крым, 30 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили снятое 10-летней девочкой видео, направленное на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и осквернение российского флага. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

«Полицейские установили автора видео — 10-летнюю ученицу одной из школ г. Саки. Учитывая возраст школьницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать», — сказано в заявлении.

В отношении матери девочки составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В МВД отметили, что собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы для рассмотрения в административную Комиссию по делам несовершеннолетних г. Саки.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля в Москве сотрудники полиции задержали активиста Степана Зимина из-за его татуировки с нецензурным выражением в адрес Вооружённых сил России. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Позже в Сети появилось видео, на котором мужчина приносит извинения и обещает свести татуировку.