Один пассажир погиб и двое ранены после того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили дрон-камикадзе на автобус 2-го маршрута в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Враг использовал при этом тактику «тихой охоты», сообщил «РИА Новости» 30 октября мэр города Иван Приходько. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 979-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Приходько пояснил, что установленное на транспорте средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не сработало, потому что оператор ВСУ поднял беспилотник ввысь, выключив винты, и дрон камнем упал на автобус.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и находится под постоянными атаками украинских дронов. В среднем за сутки город атакуют 20–40 БПЛА ВСУ, информировал Иван Приходько.

«К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении», — добавил мэр.

Тем временем российская армия освободила в ДНР населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновку. Только за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 985 военных, сообщил 29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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