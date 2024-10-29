Курск, 30 октября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в течение суток 29 октября эвакуировали 18 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Сегодня подразделениями Вооружённых сил РФ освобождены 18 жителей приграничья», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.

Уточняется, что из Глушковского района эвакуированы десять человек, из Суджанского — пять мирных жителей, из Кореневского — два человека, из Большесолдатского — одно гражданское лицо.

В настоящее время спасённые жители находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала вторжения украинских войск в Курскую область эвакуированы более 112 тысяч человек. В пунктах временного размещения и социальных учреждениях размещены свыше 12 тысяч человек. Свои дома отказались покидать порядка 40 тысяч местных жителей.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 29 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 27,9 тысячи военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1032 боевые бронированные машины, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 58 станций радиоэлектронной борьбы.