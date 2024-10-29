Москва, 29 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. В День народного единства на телеканале «ТВ Центр» покажут кремлёвский гала-концерт в честь победителей национальной премии «Моя марка». Трансляция начнётся в 10:05.

«Моя марка» Концерт премии «Моя марка» покажут по ТВ в День народного единства

Лауреатов премии поздравили Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Колдун, детские вокально-танцевальные коллективы из разных регионов России и многие другие.

Награду «Моя марка» получают не только производители товаров и услуг для детей и их родителей, но также общественные деятели, визионеры, продюсеры, музыканты.

«Моя марка» Концерт премии «Моя марка» покажут по ТВ в День народного единства

«2024 год объявлен президентом России Годом семьи. А главное сокровище в каждой семье — это дети», — сказала генеральный директор премии Елена Лапик. Она подчеркнула, что в России существует и активно развивается целая индустрия товаров и услуг для детей и их родителей. Именно среди них будут выбирать тех, кто получит новую премию «Моя марка».

«Моя марка» Концерт премии «Моя марка» покажут по ТВ в День народного единства

«Победа в этом конкурсе не только подчеркивает достижения, но и открывает уникальные возможности для дальнейшего развития, включая повышение узнаваемости бренда, укрепление деловой репутации, а также использование знака «Моя марка» в маркетинговых целях», — добавила Елена Лапик.