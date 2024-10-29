Москва, 29 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Российский дирижёр Юрий Башмет спустя 16 лет выписал из своей квартиры в Москве пятерых бывших жильцов и собственника. Тверской суд Москвы 29 октября удовлетворил его иск, сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

Pavel Kashaev/Global Look Press Юрий Башмет

Пятикомнатная квартира находится в особняке «Саввинское подворье». Иск Башмет подал в конце августа.

Как рассказала представитель дирижёра, Башмет купил квартиру в 2008 год. Жильё, по условиям договора, продавалось свободным от других лиц. При этом в квартире был зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. В течение 16 лет дирижёр оплачивал коммунальные услуги за себя и шестерых бывших жильцов.

«Просим признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учёта <…>, соответственно коммунальные платежи начисляются по количеству собственников», — процитировало представительницу дирижёра «РИА Новости».

Суд ходатайство Башмета удовлетворил.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Народный артист России Эммануил Виторгандоказал в суде, что принадлежащий ему особняк в центре Москвы, построенный в 1908 году, не используется в коммерческих целях. На первом этаже находится «Культурный центр Эммануила Виторгана», где работает банкетный зал и пункт выдачи известного маркетплейса. Здание актёр выкупил в 2018 году по цене минимум в три раза ниже рыночной.