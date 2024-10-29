Москва, 29 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В рамках девятой акции «Красная гвоздика» удалось собрать более 204 млн рублей, которые направят на оказание медпомощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе фонда «Память поколений».

Антон Денисов/РИА Новости

Акция проводится с 2016 года, она стартует в апреле и заканчивается 22 июня, в День памяти и скорби.

«Это одна из самых масштабных благотворительных акций в стране. В этом году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России — почти по всей стране «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтерского движения фонда «Память поколений» выходили на улицы своих городов и распространяли значки «Красная гвоздика» за пожертвования», — рассказали в фонде.

«Волонтёры Победы» вышли на акцию в 69 регионах и собрали за три месяца 12,4 млн рублей — на 3,5 млн больше, чем в прошлом году. «Серебряные» волонтеры собрали 16 млн рублей в 45 регионах России, что на 5,7 млн больше прошлогоднего результата.

Приобрести значки предлагали и партнёры акции. В преддверии 9 Мая игроки футбольного клуба «Локомотив» вышли на памятный матч в футболках с символикой «Красной гвоздики».

Партнёры также организовывали корпоративные сборы на помощь ветеранам среди сотрудников. Одним из ярких примеров стало участие в акции российского разработчика и оператора онлайн-игр ГК «Леста Игры». В мае любителям ряда компьютерных игр предлагалось приобрести специальные наборы, приуроченные ко Дню Победы. В результате были собраны 119 млн рублей на помощь ветеранам.

На собранные в ходе акции средства будут проведены операции, курсы реабилитации, закуплены слуховые аппараты, протезы, электрические коляски, лекарства для ветеранов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля, в День воинской славы, в России стартовала акция «Служу Отечеству». В ней приняли участие более четырёх тысяч человек. В ходе мероприятия перед аудиторией выступили около 100 лекторов. В их числе были военные корреспонденты, полковник инженерных войск Герой России Рустам Сайфуллин и ветераны специальной военной операции.