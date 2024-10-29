Грозный, 29 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Запрет ношения хиджабов в школах Владимирской области нарушает конституционные положения о свободе вероисповедания. Такое мнение выразил 29 октября муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев.

Елена Афонина/ТАСС

«Мы считаем, что приказ о запрете хиджабов в образовательных организациях Владимирской области нарушает положения Конституции Российской Федерации. Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

Межиев также заявил, что в настоящее время необходимо избегать действий, которые могут спровоцировать разжигание межконфессиональных конфликтов.

«Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной <…>. К огромному сожалению, в период, когда мы должны стремиться к взаимопониманию, терпимости и уважению друг к другу, находятся инициаторы нормативных актов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в России», — подчеркнул он.

22 октября во Владимирской области запретили ношение одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность обучающихся, в том числе хиджабов и никабов (одежда, оставляющая открытой только прорезь для глаз). Как отметил вице-губернатор региона Владимир Куимов, данная мера введена с целью снижения риска конфликтных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал запретить ношение никабов в России, напомнив, что они запрещены в странах Азии. 20 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ввоза, продажи и ношения в стране элементов одежды, чуждых традиционной культуре, среди которых оказался и хиджаб. По словам главы государства, это направлено на предотвращение распространения радикальных взглядов.