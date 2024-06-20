Душанбе, 20 июня, 2024, 23:04 — ИА Регнум. В Таджикистане официально ввели запрет на ввоз, продажу и ношение чуждой культуре народа одежды. Соответствующие законы подписал президент страны Эмомали Рахмон.

Елена Афонина/ТАСС

В пресс-службе главы государства отметили, что документы направлены на «защиту национальной культуры, предотвращение суеверий, фанатизма и повышение духовности таджикского народа».

Ещё в марте Рахмон отмечал, что ношение чужой «одежды под названием сатр и хиджаб — это актуальная проблема» для Таджикистана. По его словам, отчуждение этикета и ритуалов одежды подрывает национальную и культурную самобытность народа. При этом национальная одежда Таджикистана получила мировое признание, в том числе ЮНЕСКО.

Глава республики поручил Комитету по делам женщин и семьи совместно с таджикскими художниками разработать и представить дизайн национальной одежды, придерживаясь религиозных и этических потребностей женщин страны.

Кроме того, Рахмон подписал законы об упорядочении торжеств и обрядов, ответственности родителей за обучение и воспитание детей, официально запрещающие расточительство, традиционные детские гуляния в мусульманские праздники.

Нарушителям грозят штрафы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2019 года министерство внутренних дел Таджикистана организовало проверку после жалоб женщин на задержания из-за ношения ими хиджаба. По словам Нилуфар Раджабовой, её и около 20 других женщин задержали в Душанбе в ходе рейда против «женщин в хиджабах».

Священное Писание в исламе не предписывает женщинам закрывать лицо. Ношение никабов является пришлой традицией на территории России, заявил муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад. Даже во время паломничества (хаджа) в Мекку и обхода вокруг главного храма мусульман Каабы женщины не обязаны закрывать лицо. Прячут его, как правило, сторонники радикальных взглядов. Учитывая то, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, вопросы безопасности должны быть на первом месте, подчеркнул священнослужитель.