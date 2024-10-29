Париж, 29 октября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Франция и другие страны Европейского союза столкнулись с экономическими последствиями из-за поставок украинского сахара. Об этом заявил член парламента Франции Жордан Гиттон в обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета республики Анни Женевар.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Уровень импорта свёклы с Украины увеличился с 20 тысяч тонн до 400 тысяч тонн в 2022–2023 годах, а затем до 700 тысяч тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в Европейском союзе на 30%», — говорится в обращении.

Также Гиттон указал, что Евросоюз не только не защищает французскую свекольную отрасль, но и разрешает импорт свёклы, не соответствующей установленным стандартам. По его словам, на Украине при производстве разрешено использование 29 веществ, запрещённых в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в июле Европейский союз восстановил импортные пошлины на украинские яйца и сахар на срок до 31 декабря 2024 года. В качестве причины для принятия таких мер называется превышение лимита импорта указанных продуктов.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции. В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия.