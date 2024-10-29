Вашингтон, 29 октября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Стоимость биткойна на торгах превысила $70 тысяч, что произошло впервые с 29 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки криптовалютной биржи Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Цена за цифровую валюту достигла такой отметки примерно в 01:10 по московскому времени. При этом через некоторое время стоимость биткойна опускалась до уровня $69,75 тысячи, а затем вновь преодолела значение в $70 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в ходе курс биткоина торгов впервые с середины февраля опустился ниже отметки $50 тысяч. В конце июля кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о планах превратить Соединённые Штаты в «биткоин-сверхдержаву». Политик отметил, что США должны заняться производством этой цифровой валюты, если она станет определяющей в судьбе мира. Он также заявил о желании создать «стратегический резерв» биткоина в случае, если вновь станет президентом.

По одной из версий созданием биткоина занимался человек под псевдонимом Сатоши Накамото, который в итоге остановил свою деятельность и передал управление репозиториями исходного кода другим разработчикам. После этого связь с ним оборвалась.

В 2017 году бывший сотрудник американской компании SpaceX Сахил Гупта выдвинул версию, что создателем биткоина якобы является предпринимательИлон Маск.