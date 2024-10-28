Париж, 29 октября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. 28-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» — премии лучшему футболисту сезона 2023/24 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в театре «Шатле» в Париже.

لا روسا «Золотой мяч»

Пятое место в голосовании занял одноклубник Родри и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. На четвёртой строчке расположился испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, на третьей — хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, на второй — бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

В сезоне 2023/24 испанец сыграл в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметил девятью забитыми мячами и 14 результативными передачами. В Лиге чемпионов УЕФА Родри с «Манчестер Сити» дошёл до четвертьфинала турнира, где команда уступила «Реалу» со счётом 4:4 (3:4 по пенальти). В составе команды из Манчестера Родри стал победителем Английской премьер-лиги, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат Европы, по итогам которого был признан лучшим игроком турнира.

Как передавало ИА Регнум, впервые с 2003 года в число из 30 претендентов на «Золотой мяч» не вошли ни восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, ни нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец не попал в список из 30 номинантов второй год подряд. Аргентинец в 2023 году получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз. До этого Месси признавался лучшим футболистом мира в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.