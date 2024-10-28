Харьков, Украина, 28 октября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Пожар произошел после серии взрывов в центре Харькова. Об этом 28 октября сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилёта — пожар и задымление», — написал глава города.

Как отметил Терехов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области в 21:04 мск и по состоянию на 23:30 мск не отменена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы были слышны в Харькове в ночь на 28 октября. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги вновь была зафиксирована в Харькове и в ночь на 27 октября.