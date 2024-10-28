Лондон, 28 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Британская исполнительница Адель (настоящее имя — Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции. Об этом 25 октября со ссылкой на саму певицу сообщила газета The Sun.

Adrian Sanchez-Gonzalez/Global Look Press Адель

«У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, — это больнее родов <…> Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо», — цитирует издание слова певицы.

Согласно материалу газеты, Адель подхватила инфекцию во время поездки в город Мюнхен в Германии.

Как передавало ИА Регнум, во время своего концертного тура в Германии 36-летняя исполнительница подтвердила своё намерение уйти в длительный творческий отпуск после завершения текущих выступлений. Адель подчеркнула, что перерыв в музыкальной карьере будет «невероятно продолжительным».

Ранее в 2022 году стоимость билетов на концерты Адель побила рекорды, достигнув самой высокой отметки за всю историю музыки. Так, цена некоторых категорий билетов на шоу артистки достигала 40 тыс. фунтов стерлингов (на тот момент — более 2,8 млн рублей). В то же время билеты на задние ряды можно было приобрести за 579 фунтов стерлингов (на тот момент — более 41 тыс. рублей).