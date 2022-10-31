Лас-Вегас, США, 31 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Цена билетов на выступление британской певицы Adele (Адель Лори Блу Эдкинс) в Лас-Вегасе (США) стала самой высокой в истории. Об этом сообщило издание The Mirror.

Цитата из видеоинтервью Певица Adele

Так, стоимость билетов на шоу артистки достигает 40 тыс. фунтов стерлингов (более 2,8 млн рублей). В то же время билеты на задние ряды можно приобрести за 579 фунтов стерлингов (более 41 тыс. рублей), что также является историческим максимумом.

Напомним, в январе 2022 года Adele в последний момент отменила свой концерт в Лаг-Вегасе (США). Подобное действие вызвало массовую критику со стороны поклонников певицы.