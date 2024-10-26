Одесса, Украина, 26 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. На рынке «Седьмой километр» в Одессе начался бунт против сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК — военкоматы на Украине), которые устроили массовую мобилизацию, передаёт 26 октября украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации сказано, что военкомы задержали на рынке много мужчин, одесситы потребовали их отпустить. Позже местные СМИ сообщили, что работники рынка всё же смогли прогнать сотрудников ТЦК с территории.

7 февраля ИА Регнум передавало, что продавщицы рынка в посёлке Таирова в Одессе вступились за мужчин и выгнали сотрудников военкомата, устроивших проверку их документов. Соответствующие видео публиковали местные Tekegram-каналы.

На кадрах показано, как несколько продавщиц потребовали от сотрудников военкомата уйти, закрыли павильоны и сопроводили военнослужащих, агитируя всех присутствующих присоединиться к ним.

9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.