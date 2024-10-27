Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 27 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» наградили победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Пресс-служба «Большой перемены»

В церемонии 27 октября участвовал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, каждый из учеников стал победителем, так как приобрёл верных друзей.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призёром», — сказал Кириенко.

Он напомнил, что участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более 3 млн ребят.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров отметил, что конкурс помогает подросткам поверить в себя и открыть сильные стороны. Участвуя в нём, дети получают компетенции, необходимые для реализации своей мечты в России.

Генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова рассказала, что на протяжении пяти лет организация находила и поддерживала самых активных и неравнодушных детей и взрослых нашей страны. Она напомнила победителям и призёрам, что успех имеет значение, если он служит не только им, но людям, находящимся вокруг.

С победой старшеклассников также поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодёжь и дети» Дмитрий Артюхов, председатель Комитета Госдумы РФ по молодёжной политике Артём Метелев, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников.

Победители среди школьников 10 классов получат 1 млн рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры — по 200 тыс. рублей на образование.

Победители из 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей, а призёры в этой возрастной категории — по 100 тыс. рублей на образование.

Призы ожидают и педагогов-наставников победителей — 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники призёров получат по 50 тыс. рублей.

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. Участие в нём приняли уже более 6 млн участников: школьники 5-10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники, а также старшеклассники из зарубежных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в июле победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 5–7-х классов и 99 участников международного трека. Больше всех отличились школьники из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей. В конкурсе приняли участие 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран.