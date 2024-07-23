Симферополь, 23 июля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 5–7-х классов и 99 участников международного трека, сообщили в пресс-службе Международного детского центра «Артек».

Пресс-служба «Большой перемены»

Церемония закрытия финала прошла в знаменитом лагере 22 июля. В её рамках состоялся парад победителей, чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты зрителей.

«Победителями стали 300 учеников 5–7-х классов. Наибольшее число в этой возрастной категории — из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей», — отметили организаторы.

Из 12 направлений в этом году самыми популярными стали вызовы «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Предпринимай!», «Помни!» и «Служи Отечеству!».

В финале международного трека выступили участники из 30 стран мира, победителями стали 99 участников.

Поздравление финалистам конкурса направил президент России Владимир Путин. Его зачитал первый заместитель руководителя Администрации российского лидера Сергей Кириенко.

«Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем «спасибо!» вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, наставникам и педагогам», — добавил он от себя.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил вклад учителей и наставников в победу ребят. Он призвал школьников активно участвовать в конкурсе, который открывает большие возможности для тех, кто с молодости готов продвигать страну вперёд.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров напомнил, что победителей ждёт уникальное «Путешествие мечты» на поезде, которое пройдёт через всю Россию и объединит две молодёжные столицы: Москву и Владивосток. Оно состоится в августе–сентябре 2024 года

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв направил победителям приветствие, в котором подчеркнул, что конкурс объединяет лучших из лучших, а победители принимают участие в инженерных сменах, онлайн-лабораториях, просветительских экспедициях корпорации.

«И, конечно, мы надеемся, что в будущем вы придете в Росатом, чтобы найти здесь работу мечты, наполненную смыслом и большими целями, реализоваться в ней и внести свой вклад в развитие нашей страны», — сказал Лихачёв.

В церемонии закрытия финала «Большой перемены» принял участие директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Он отметил, что вне зависимости от результатов все финалисты несут гордое звание — артековец. Между ними уже зародилась настоящая артековская дружба, которая будет их сопровождать всю жизнь, добавил директор центра.

В конкурсе приняли участие 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран. В этом году его этапы объединила единая тема, посвящённая Году семьи. Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7-х классов получат по 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ряде российских вузов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в приветствии к финалистам конкурса отметил, что рад ежегодно увеличивающейся популярности этого конкурса. Президент также назвал участие в конкурсе отличной возможностью проявить себя в самых разных сферах — в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах.

В финале конкурса Сергей Кириенко отметил, что задача «Большой перемены» состоит в том, чтобы каждый попробовал себя в разных направлениях и понял, каким он видит своё будущее. Ученики, в свою очередь, порадовались тому, что в юбилейном сезоне могут принять участие их младшие братья и сёстры вместе с родителями. Сейчас в направлении конкурса для школьников 1–4-х классов подано уже более 138 тысяч заявок.