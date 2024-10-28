Москва, 28 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Инсульт никогда не бывает неожиданностью для организма. До этого организм борется с тремя-пятью хроническими болезнями. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил член Всемирной организации по борьбе с инсультом WSO Алексей Кудряшов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как правило, инсульту предшествуют такие заболевания, как атеросклероз сосудов шеи головного мозга, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, гипертония или гипотония, сгущение крови, ожирение, сахарный диабет, подчеркнул невролог.

«Чтобы избежать ишемического инсульта, нужно брать под контроль хронические заболевания, которые у человека есть. В этом случае болезнь может привести к малому инсульту, который быстро можно вылечить и полностью восстановиться», — рассказал Кудряшов.

Чаще всего развивается ишемический инсульт. Самое главное при этом заболевании — вовремя распознать признаки и отвезти человека в больницу, говорит врач.

«Есть очень важный промежуток времени, так называемое терапевтическое окно. Оно длится около трех часов. Крайне важно попасть в больницу в этот промежуток времени, потому что тогда велики шансы на полное восстановление», — отметил невролог.

Одним из основных признаков случившегося инсульта является нарушение речи. Важно не спутать это с другими похожими проявлениями, например, человек употребил алкоголь или у него случился приступ эпилепсии, рассказал Кудряшов.

Также врач добавил, что часто при инсульте нарушается сознание: человек не реагирует на звуки и прикосновения, как правило, лежит в неестественной позе. Часто при этом заболевании возникает асимметрия лица, то есть может перекосить. Также отличительным признаком является гемипарез — ослабевание конечностей тела.

«Если у человека наблюдаются два-три описанных признака, то вероятность случившегося инсульта высока. В этот момент пациенту нужно придать удобную позу в положении лежа на боку. Потому что в этих состояниях часто у людей бывает рвота, и чтобы не захлебнуться, необходимо положение на боку. Если у человека наблюдается нарушение ритма сердца, то лучше выбрать правый бок. Далее вызывается скорая помощь», — рассказал невролог.

В более редких случаях фиксируются геморрагические инсульты. Летальность из-за них в разы выше. Основная причина возникновения — аномалия сосудов. Самый частый спутник этого заболевания — высокое артериальное давление. Поэтому, если головная боль стала какой-то необычной, то надо насторожиться и провести дополнительные исследования, порекомендовал врач.

Как передавало ИА Регнум, эксперты назвали избыточный вес причиной развития многих патологических состояний в современном мире — сердечно-сосудистых нарушений (инсульты, инфаркты) и сахарного диабета. Ожирение сокращает продолжительность жизни человека, в зависимости от степени тяжести, на три-десять лет.