Москва, 19 октября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Пандемией XXI века, угрожающей всему человечеству, назвали ожирение участники бизнес-завтрака, состоявшегося в середине октября в Москве. На мероприятии, модератором которого выступила ведущая телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, озвучили данные статистики Минздрава РФ, согласно которым в настоящее время в России зарегистрировано (по официальным данным) около 2,5 млн человек с диагнозом «ожирение». При этом реальное число пациентов с ожирением, согласно данным эпидемиологических исследований, в десятки раз выше и уже приближается к 45 млн человек.

Пресс-служба компании «Промомед»

Именно избыточный вес является причиной развития многих патологических состояний в современном мире — сердечно-сосудистых нарушений (инсульты, инфаркты) и сахарного диабета. Ожирение сокращает продолжительность жизни человека, в зависимости от степени тяжести — на три-десять лет. Сегодня это становится реальной угрозой здоровью нации.

Участники, среди которых были профессора медицинских наук (член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, завкафедрой эндокринологии Российской медакадемия непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов, завотделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова), собрались на одной площадке, чтобы развеять мифы и заблуждения вокруг методов похудения и обсудить реально действующие механизмы.

Пресс-служба компании «Промомед»

«Ожирение является серьезной социально значимой проблемой, ведущей к снижению качества жизни и инвалидизации населения», — сказал Александр Аметов, отметив значительный рост расходов системы здравоохранения на решение этой проблемы, которая тем не менее распространяется «гигантскими темпами», по его оценке. В этой связи он привел в пример разработки отечественной фармкомпании «Промомед», заявив, что медицинское сообщество их приветствует. Речь идет, в частности, о препарате «Велгия», который профессор отнес к «современной доступной на настоящий момент терапии», указав на разработку как на «большой шаг в решении важной медицинской и социальной проблемы». От компании «Промомед» в мероприятии приняла участие директор по новым продуктам Кира Заславская, которая рассказала о выходе на российский рынок лекарственного препарата от ожирения.

«Только в нашей стране ожирением страдает более 44 млн человек, которые нуждаются в доступной эффективной и безопасной терапии», — подытожил профессор Александр Аметов, обращаясь к собравшимся экспертам и к общественности, до которой предстоит достучаться приглашенным на бизнес-завтрак журналистам федеральных и профильных СМИ.