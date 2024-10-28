Москва, 28 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Корпоративные команды со всей страны приняли участие в Кубке России по быстрым шахматам. По итогам чемпионата представители «Роснефти» заняли второе место.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на Кубке России по шахматам

Турнир прошёл в два этапа. На первом команды состязались в режиме онлайн с видеоконтролем. В рамках второго этапа Кубка корпоративной Лиги по шахматам лучшие пять команд сыграли очно в Москве по круговой системе. Победители определялись по сумме набранных очков.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на Кубке России по шахматам

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам считается одной из сильнейших в стране. Этим видом спорта увлекаются многие сотрудники компании. Для них в этом году «Роснефть» провела корпоративный командный онлайн-турнир по шахматам, в котором приняли участие 330 человек из 110 команд дочерних предприятий.