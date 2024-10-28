Москва, 28 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Банк ВТБ повысил максимальную ставку по депозитам в рублях на 1%, её значение составило 22%. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба банка.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«С понедельника ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях — в среднем на 1 п. п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых», — сказано в сообщении.

В банке отметили, что на три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. В то же время при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк заявил о повышении ключевой ставки до 21%. Позже в тот же день глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. Набиуллина добавила, что Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ РФ, в будущем году инфляция снизится до уровня 4,5–5%.

После повышения ключевой ставки финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что данная мера приведёт к увеличению ипотечного процента до 25%, а потребительских кредитов — за 30%. В то же время, отметил Беляев, проценты по вкладам также будут расти.