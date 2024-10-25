Москва, 25 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Центробанк использует механизм повышения ключевой ставки, чтобы остановить кредитную подпитку инфляции. Необходимо сделать так, чтобы недвижимость не дорожала так сильно и чтобы начал рассасываться класс должников, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21%, сообщила пресс-служба ЦБ. Ставка была поднята на 2 процентных пункта. Нынешняя её величина — самая высокая в истории.

«Желательно, чтобы люди не брали кредиты. Остановить кредитную подпитку инфляции — это одна из задач ЦБ. Они хотят, чтобы недвижимость не дорожала так сильно, во-вторых, чтобы начал рассасываться вот этот класс должников. Потому что нынешнему периоду ограничения доступности кредитов предшествовал период лёгкой доступности кредитов, когда буквально пропагандировался образ жизни французского аристократа. Мы накопили очень много людей, которые надорвались», — заявил эксперт.

Колташов уверен, что заёмные деньги могут теперь быть только дополнительным инструментом покупки, а не основным. Это будет применительно ко всем сферам займа, начиная от ипотеки, заканчивая автомобильным кредитом, заявил экономист.

«Без личных денег купить автомобиль сейчас будет просто невозможно. То есть нужно будет иметь значительную часть стоимости на руках, а дополнительную уже привлекать в кредит. Желательно минимально привлекать в кредит. И поскольку продажи автомобилей были очень высокими в последние годы исходя из разных факторов — и внутренних, и внешних, — то, может быть, спрос на автомобили немного уменьшится, а может, даже ощутимо уменьшится, для того чтобы цены не были столь высокими», — пояснил эксперт.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с ИА Регнум высказал уверенность, что повышение ключевой ставки приведёт к увеличению ипотечного процента до 25%, а потребительские кредиты перевалят за 30%. Что касается вкладов, то аналитик отметил, что проценты по ним тоже будут повышаться, но не так быстро, как это случится с кредитами и ипотекой.

Что касается ипотеки, то, по мнению Колташова, её всё равно будут использовать, но только теперь немного иначе. Ипотечные деньги составят приблизительно 30% от стоимости жилья, остальные деньги покупателю необходимо будет докладывать самому. Таким образом, считает эксперт, отсекается покупатель, который собственных средств практически не имеет, а хочет приобрести недвижимость.

Механизм повышения ключевой ставки ЦБ работает в своей зоне, но он не определяет общее поведение цен, говорит экономист. По его словам, в американских учебниках экономики написано, что если поднять ставку, то валюта укрепится, а инфляция ослабнет. На самом деле, это косвенное воздействие, заявил Колташов, добавив, что поэтому государство параллельно с механизмом повышения ключевой ставки предпринимает ещё ряд других мер для стабилизации ситуации.

«Мы видим меры правительства. Это запрет на вывоз продовольствия, сезонный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива для того, чтобы насытить внутренний рынок, ограничить рост цен», — заключил эксперт.

25 октября Центробанк заявил о повышении ключевой ставки до 21%, и спустя некоторое время глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. Набиуллина добавила, что Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.