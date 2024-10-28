Красноярск, 28 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Вторичная переработка руды по изменённой технологии даёт возможность извлекать из неё ценные металлы без выбросов рудной пыли в атмосферу. Об этом 28 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на научно-образовательный центр (НОЦ) «Енисейская Сибирь».

Vitaly Ivanov/Global Look Press

По словам специалистов центра, инновационная технология помимо того, что делает вторичную переработку руды экологически чистой, является также экономически эффективной и позволяет освоить колоссальные объёмы промышленных отходов.

«На одном из опытных месторождений отходы копились около 30 лет. Мы выяснили, в каких формах там содержится золото и как его лучше извлечь. Разработали технологию получения флотоконцентрата для последующей переработки. Часть золота находится в подвижной форме, его можно извлечь недорого и безопасно», — цитирует агентство сотрудников НОЦ.

В материале отмечается, что для селективного выделения золота и сурьмы из отработанной руды в центре планируют использовать микробиологические способы, то есть штаммы специальных бактерий.

Как передавало ИА Регнум, учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили инновационный способ производства керамических кирпичей. Для этого они планируют использовать продукты переработки техногенных отходов, образующихся при разработке «угольных гор» Донбасса. В частности, речь идёт об угольных терриконах — искусственных возвышенностях из обеднённых и пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля.

В прошлом году российские учёные создали лего-кирпич из отходов алмазодобывающих предприятий. Над созданием уникального изделия работали учёные Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

Перед созданием кирпича специалисты изучили группы горных пород, которые были получены в результате разработки алмазных месторождений открытым методом. Затем исследователи произвели 54 образца из порошкообразного материала при различных температурах обработки. Отмечается, что изделие способно выдержать воздействие огня, холода, химикатов и механического давления.