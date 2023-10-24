Российские учёные создали лего-кирпичи из отходов добычи алмазов
Архангельск, 24 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В России создали лего-кирпич из отходов алмазодобывающих предприятий. Об этом сообщило руководство Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).
Над созданием уникального изделия работали учёные САФУ. Перед созданием кирпича специалисты изучили группы горных пород, которые были получены в результате разработки алмазных месторождений открытым методом.
Затем команда учёных определила необходимые параметры для полусухого прессования и произвела 54 образца из порошкообразного материала при различных температурах обработки.
Сообщается, что изделие способно выдержать воздействие огня, холода, химикатов и механического давления.
Руководство университета сообщает, что разработка может стать важным шагом в применении экологичных технологий в строительстве.
По результатам работы, учёные собираются подготовить инвестиционный проект строительства завода по производству клинкерного кирпича на месторождении алмазов.
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