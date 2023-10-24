Архангельск, 24 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В России создали лего-кирпич из отходов алмазодобывающих предприятий. Об этом сообщило руководство Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

Global Look Press/Pius Koller/imageBROKER.com

Над созданием уникального изделия работали учёные САФУ. Перед созданием кирпича специалисты изучили группы горных пород, которые были получены в результате разработки алмазных месторождений открытым методом.

Затем команда учёных определила необходимые параметры для полусухого прессования и произвела 54 образца из порошкообразного материала при различных температурах обработки.

Сообщается, что изделие способно выдержать воздействие огня, холода, химикатов и механического давления.

Руководство университета сообщает, что разработка может стать важным шагом в применении экологичных технологий в строительстве.

По результатам работы, учёные собираются подготовить инвестиционный проект строительства завода по производству клинкерного кирпича на месторождении алмазов.

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