Москва, 22 октября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили инновационный способ производства керамических кирпичей. Для этого предлагается использовать продукты переработки техногенных отходов, образующихся при разработке «угольных гор» Донбасса. Результаты исследования опубликованы в журнале Buildings.

РИА Новости / Владимир Акимов

Исследователи отметили, что использование таких отходов может существенно сократить затраты на производство строительных материалов. В частности, речь идёт об угольных терриконах — искусственных возвышенностях из обеднённых и пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля.

Декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян пояснил, что терриконы, кроме угля, содержат и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, из которых можно производить керамические кирпичи.

«В настоящее время на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов», — отметил Явруян.

Авторы исследования планируют комплексно изучить обжиговые свойства аргиллитов, алевролитов и песчаников и разработать технологии производства керамических кирпичей, а также подобрать для этого оптимальное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, в России в прошлом году создали лего-кирпич из отходов алмазодобывающих предприятий. Над созданием уникального изделия работали учёные Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

Перед созданием кирпича специалисты изучили группы горных пород, которые были получены в результате разработки алмазных месторождений открытым методом. Затем исследователи произвели 54 образца из порошкообразного материала при различных температурах обработки. Отмечается, что изделие способно выдержать воздействие огня, холода, химикатов и механического давления.