Кентукки, США, 28 октября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Член Сената от американского штата Кентукки Джонни Ллойд Тернер умер от полученных травм в результате падения в пустой бассейн в его доме в Харлане. Об этом сообщил CNN.

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Трагедия произошла 15 сентября, когда 76-летний Тернер занимался стрижкой газона у себя дома. Сенатора с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь более месяца, однако спасти мужчину не удалось. Представитель Республиканской партии умер 22 октября.

Глава Сената Кентукки Митч Макконнелл отметил, что погибший любил горы и проживающих рядом людей, активно участвовал в жизни штата.

Тернера избрали в Сенат Кентукки в ноябре 2020 года. Он вступил в должность 1 января 2021 года. Погибший получил известность как защитник угольной промышленности и коневодства.