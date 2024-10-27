Минск, 27 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отношение главы киевского режима Владимира Зеленского к украинцам и заявил, что ему не жалко свой народ.

EPA/ТАСС

«Ему плевать на это (украинский народ. — Прим. ред.), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место», — сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани.

Так белорусский лидер ответил на вопрос о перспективах завершения конфликта на Украине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Лукашенко, завершение украинского конфликта в первую очередь зависит не от западных стран, а от действий Зеленского.

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского», — сказал глава государства.

Президент добавил, что ситуация в зоне проведения боевых действий меняется каждый день. Говоря о событиях в Курской области, он сказал, что на данном направлении больше преимуществ у российской стороны. Также он отметил серьёзные продвижения подразделений ВС России на основной линии фронта.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне украинского конфликта не соответствует тем предложениям, которые выдвигает глава киевского режима. По его словам, российские военные уже вытеснили часть украинских подразделений, которые вторглись в Курскую область, а также постепенно продвигаются на Украине.