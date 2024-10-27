Кировская область, 27 октября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в авиапроисшествии с вертолётом Ми-2 в Кировской области. Имена жертв трагедии 27 октября привёл первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Marzrosto.ru Ми-2

Потерпевшим крушение вертолётом санавиации управлял опытный лётчик Валентин Комлев. Он стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации в Кировской области.

Также на борту находились врач Александр Гыска и два фельдшера Татьяна Глызина и Сергей Широких, уточнил чиновник в Telegram-канале.

Курдюмов назвал огромной трагедией произошедшее и выразил соболезнования родным и знакомым погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября вертолёт санавиации Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Воздушное судно около 18:00 мск вылетело обратно и через несколько минут упало. На борту пациентов не было, утверждал губернатор региона Александр Соколов.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины авиакатастрофы.