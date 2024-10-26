Москва, 27 октября, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Первый российский аукцион современного искусства VLADEY сообщил о продаже одной из известных работ лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Необычная картина была продана за рекордную сумму — 76 900 евро.

VLADEY Группа «Кино»

Работа Цоя 1980-х годов, выполненная разноцветными фломастерами в виде «квадратноголового человечка», была выставлена на торги по начальной цене 15 000 евро. Однако в ходе аукциона стоимость работы превысила верхний эстимейт в пять раз.

«Продано», — прозвучало на аукционе на цифре в 60 000 евро.

Итоговая сумма с учётом комиссии составила 76 900 евро или 8 059 843 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа 2024 года исполнилось 34 года со дня гибели Виктора Цоя. Ему было 28 лет.

Цой разбился в автокатастрофе в Юрмале (Латвия). «Москвич-2141», которым управлял музыкант, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус-250».

По версии следствия, машина в тот момент двигалась со скоростью 130 км/ч, смерть наступила мгновенно. Считается, что Цой уснул за рулём.

Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную рок-музыканту.

Виктор Цой известен как автор и исполнитель множества песен: «Перемен!», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и другие.