Рязань, 26 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Сообщения о якобы имевшем место возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани не соответствуют действительности, сообщила 26 октября пресс-служба МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее указанные сообщения появились в некоторых Telegram-каналах.

«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Факельное горение — часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме», — сказано в сообщении МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в августе управление МЧС по региону проинформировало, что сообщения о якобы имевшем место возгорании на Рязанской ГРЭС являются фейком. Ранее в соцсетях появились сообщения о взрыве и возгорании на станции, распространялось видео с задымлением вокруг станции. Запись была сделана накануне, на кадрах видны последствия возгорания травы за территорией станции, отметила пресс-служба.

Также в августе пожар произошёл на Омском нефтеперерабатывающем заводе. В результате ЧП пострадали семь человек, один из них погиб. Ростехнадзор позднее сообщил, что к пожару привёл взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти.