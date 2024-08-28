Рязань, 28 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Сообщения о возгорании на Рязанской ГРЭС являются фейком, заявили в ГУ МЧС по региону.

Кадр из видео

«Сообщений о пожаре и иных происшествиях не поступало, по данным руководства, предприятие работает в штатном режиме», — говорится в Telegram-канале регионального МЧС.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве и возгорании на станции. Более того, распространялось видео с задымлением вокруг станции.

По информации пресс-службы ГРЭС, распространяемое видео было снято 27 августа. На кадрах видны последствия возгорания травы за территорией станции.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее власти Саратовской области опровергли фейки о заходе украинской ДРГ. Тогда сразу несколько глав районов региона призвали жителей сохранять спокойствие и не распространять фейки.