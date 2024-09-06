Омск, 6 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ привёл к пожару на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), случившемся 26 августа. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

Стрингер/ТАСС

«При ведении опасных работ произошёл взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием», — указано в отчёте Ростехнадзора.

По информации службы, подрядчик ООО «Нефтехимремонт» разбирал теплообменник установки и демонтировал пучок. Площадь пожара составила 1000 кв. м. В результате аварии пострадали семь человек, один из них погиб.

Созданная комиссия продолжает расследовать обстоятельства и причины инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Омской области Виталий Хоценко 26 августа заявил о срабатывании на заводе средств автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.