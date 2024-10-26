Москва, 26 октября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Трое российский военных на протяжении десяти дней выполняли боевые задачи в тылу у Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом сообщил командир диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка.

Министерство обороны России

Как рассказал боец, в первом блиндаже они услышали украинскую речь. Когда трое военных ВСУ спускались в блиндаж российские бойцы оперативно ликвидировали двоих, а третьего взяли в плен, рассказал Тринашка.

После того как российским бойцам удалось получить вражескую рацию, они заставили пленного хитростью выманить украинских военных к себе.

«Через минуту уже бежит противник. Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», — сказал он в беседе с RT.

После этого противник понял, что в блиндаже находятся российские бойцы, и начал атаковать их с помощью беспилотников.

«Самое большее четверо суток я не спал вообще <…> Знаете, там такой адреналин лупит. Об этом и не думаешь, и не замечаешь этого, потому что постоянно в напряжении», — рассказал боец.

Как передавало ИА Регнум, бойцы Черноморского флота на двух БТР разбили в Курской области колонну техники киевских боевиков. В числе уничтоженных бронемашин ВСУ — Stryker и MaxxPro.

21 октября стало известно, что российские десантники заняли опорный пункт противника в курском приграничье, уничтожив группу пехоты ВСУ. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30–40 до 1,5 тыс. метров. После уничтожения живой силы противника штурмовая группа успешно заняла опорный пункт. Затем мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал об уничтожении украинских бойцов, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в курской Судже. По его словам, эту группу ликвидировали в течение нескольких дней, а двоих выживших взяли в плен.