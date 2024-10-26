Донецк, 26 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщили в Telegram-канале WarGonzo военного корреспондента Семёна Пегова.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Сегодня силами бойцов 114-й бригады 51-й армии был освобождён населённый пункт Горняк в ДНР. Также поступают сведения о взятии Александрополя», — сказано в публикации.

При этом никаких сообщений по этому поводу от Минобороны России не поступало.

26 октября ИА Регнум передавало, что бойцы ВС РФ подняли российский флаг на крыше здания в центре населённого пункта Горняк. «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале опубликовали кадры, на которых видна работа российских танкистов, а также взятие в плен украинских военных.

В этот же день Минобороны РФ доложило об освобождении Александрополя в ДНР. 25 октября оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР.

Так, бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Новосадовое, военные группировки войск «Юг» заняли два населённых пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР. Кроме того, российские войска освободили Николаевку.