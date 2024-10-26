Вашингтон, 26 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам в начале карьеры незаконно вёл бизнес в США, утверждает американская газета The Washington Post (WP).

IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Илон Маск

«Уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США», — заявляют авторы публикации, ссылаясь на бывших партнёров основателя SpaceX и Tesla.

По данным издания, Илон Маск приехал в Пало-Алто (Калифорния) в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете. Однако, как утверждается в материале, вместо поступления в вуз он принял решение создать ИТ-компанию Zip2.

Журналисты уверяют, что у бизнесмена не было законных оснований для пребывания на территории США, поскольку в учебное заведение он так и не поступил.

Местные СМИ, которые выступают в поддержку демократов, часто критикуют Маска. Так, телеканал CNN заявил, что бизнесмен может столкнуться с юридическими сложностями из-за своей инициативы выплатить по 1 млн долларов случайным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов перед выборами президента.

Минюст США может расценить это как попытку вмешательства в выборы, считают авторы публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск заявил, что Белый дом и его глава Джо Байден поощряют нелегальную миграцию. При этом Маск отметил, что сам, будучи иммигрантом, занимает «чрезвычайно проиммигрантскую позицию». Он не раз призывал остановить поток нелегалов, который ведёт к «обрушению систем социального обеспечения».