Москва, 25 октября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В Москве с 2025 года экспериментально будут выдаваться электронные удостоверения для иностранных граждан, при помощи которых можно будет узнать всю актуальную информацию о человеке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Д. Гришкин

"В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее", - приводит слова мэра Москвы ТАСС.

Собянин объяснил, что у сотрудников полиции во время проведения рейдов будут считывающие устройства, на котором можно будет проверить указанные данные. По словам главы города, в первую очередь у мигрантов будут проверять электронное удостоверение. Если с ним возникнут какие-либо проблемы, сотрудники полиции будут обязаны принять к иностранцу соответствующие меры.

"Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима", - сказал мэр.

Кроме того, Собянин рассказал, что с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле введут биометрический контроль даже для тех прибывающих мигрантов, которым не требуется въездная виза в Россию.

Ранее ИА Регнум передавало, что в России разрабатывается реестр для мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.