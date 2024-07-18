Москва, 18 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Таможенные сборы в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли на 500 млрд рублей, сообщил 18 июля президент Владимир Путин.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент провёл рабочую встречу с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым, проинформировала пресс-служба Кремля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в России растёт результативность таможенного контроля и увеличивается пропускная способность таможни, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий. Также он попросил главу ФТС оценить перспективы работы службы.

Как передавало ИА Регнум, в июне ФТС сообщила, что импортёры из недружественных стран с 2022 года на фоне действия антироссийских санкций недополучили российских товаров почти на 21 трлн рублей. Россия, перенаправив товары другим государствам, получила выгоду в объёме 5 трлн рублей.

Россия в мировой торговле стала гораздо больше ориентироваться на Восток, чем на Запад, но, главное, сделала ставку на развитие внутреннего потенциала, что снижает внешнеэкономические риски, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве Пётр Арефьев.