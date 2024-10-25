Москва, 25 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Заседание женского клуба «Ъ» состоялось в Москве. Участницы обсудили, как сегодня сближаются корпоративные и семейные ценности, как меняется роль женщины в современном бизнесе и почему важно пропагандировать семейные ценности в компаниях.

«Русская медиагруппа» Генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская

В роли спикеров женского клуба выступили топ-менеджеры ведущих российских компаний. Ключевой темой обсуждения стало повышение производительности труда, конкурентоспособности и устойчивости к вызовам компаний благодаря ориентированной на семью политике. Участие в дискуссии в том числе приняла генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская.

«В каком-то смысле компания конкурирует за время работника с его семьей. И, по сути, наша задача — обратить семью сотрудника в «нашу веру». Мы стремимся сделать так, чтобы близкие наших коллег узнали об их работе, стали для них поддержкой», — сказала она.

В качестве таких мер она перечислила проведение экскурсий для детей на радиостанции и телеканал, подготовку новогодних подарков и другие проекты, ориентированные на лояльность не только работника, но и всей его семьи.

Также Любовь Маляревская отметила важный существующий в современном обществе парадокс обесценивания женской работы. «Нередко встречается стереотип, что мужчина, отправляясь на работу, идет буквально на «встречу с динозавром». А женщина, по мнению общества, бросает дом, семью, детей и идет отдыхать», — сказала она.

По словам топ-менеджера, каждая работа и каждый работник ценны и, безусловно, и с такими мифами надо бороться. «И для женщин, и для мужчин мы стремимся поднять в глазах их семьи ценность того места, где работает сотрудник», — подчеркнула Маляревская.

Генеральный директор «Русской медиагруппы» добавила, что в вопросах семейных ценностей холдинг не отделяет себя от аудитории. И именно такой подход в совокупности с поддержкой семейственности внутри коллектива позволяет бесшовно переносить эти же темы в эфир.