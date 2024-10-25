Москва, 25 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В России в перечень террористических и экстремистских организаций внесли ряд сообществ с Украины. Об этом 25 октября сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, в списке значится сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины и осуществлявшее деятельность в Энергодаре Запорожской области.

Также террористическим признали подразделение специального назначения МВД Украины «Днепр-1» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которое входят батальон «Днепр-1» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полк «Днепр-1» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинское подразделение было создано в 2014 году в Днепропетровской области.

Кроме того, в перечень внесены анархистская организация «Авангард народной воли» и сообщество сообщество «Джамаат», созданное в колонии в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности России 3 сентября приравняла украинский полк «Днепр-1» к организациям, признанным террористическими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответствующее решение 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд.

10 октября двух боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Это уроженец города Черкассы Виктор Карась и Максим Божко из Мариуполя (оба включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).