* организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ

Москва, 10 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Двух боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом 10 октября сообщается на сайте Росфинмониторинга.

РИА Новости / Алексей Куденко

«Национальная часть <…> Физические лица: Карась Виктор Сергеевич, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины», ― указано в реестре ведомства.

В перечне Карась находится под номером 20.

Также в списке содержатся данные на другого боевика запрещённого батальона Максима Божко.

«Физические лица: Божко Максим Русланович, 22.01.1999 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины», ― указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов журналистку Залину Маршенкулову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов), оправдывавшую убийство военкора Владлена Татарского.

Также в реестр попал оскорбивший русских девушек блогер Джумабой (Салмон Раджабзода) (внесён в список террористов и экстремистов). Блогер в публикуемых в соцсетях видео высмеивал девушек со славянской внешностью. В одном из таких роликов говорилось, что «скоро все русские девушки будут наши».

7 января Джумабоя задержали. Блогеру удалось избежать меры пресечения, суд отпустил его из зала заседаний. Но Мосгорсуд отменил постановление и направил ходатайство следователя на новое рассмотрение. Позже Симоновский суд Москвы принял решение отправить его под домашний арест.