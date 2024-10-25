Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Игорь Москвитин, режиссёр первых сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 71 года, сообщила 25 октября пресс-служба киностудии «Ленфильм».

«Ленфильм»

Пресс-служба от имени киностудии выразила соболезнования родным и близким скончавшегося. Причины смерти Москвитина не уточняются.

«Свой путь он начинал на «Ленфильме» как второй режиссёр, отдал работе на киностудии много лет. За время творческой деятельности поставил как режиссёр более 30 фильмов и телевизионных сериалов. Среди них — такие известные, как «Чёрный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Литейный», «Дорожный патруль» и многие другие», — сказано в сообщении.

Москвитин родился в 1953 году в Пятигорске. Он окончил режиссёрский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссёрские курсы.

Снятые Москвитиным первые сезоны «Улиц разбитых фонарей» увидели свет в 1998–1999 годах. Работу над проектом режиссёр продолжал до 2009 года. В некоторых сериях он также выступил в качестве сценариста. В рамках работы над «Чёрным вороном» Москвитин сыграл эпизодическую роль в собственном сериале.

Подробности о том, где и когда пройдёт церемония прощания с режиссёром, будут сообщены позже, отметила также пресс-служба «Ленфильма».