Москва, 25 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Сохранение льгот для проекта «Лукойла» на Каспии избыточно и бьет по бюджету страны. Такое мнение выразил в авторской колонке для «Независимой газеты» эксперт нефтегазового комплекса, кандидат политических наук Валерий Андрианов.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Последние поправки, которые приняла Госдума в Налоговый кодекс, продлевают льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского, разрабатываемого компанией «Лукойл» в акватории Каспийского моря. При этом налог на прибыль повышается до 34%. По подсчетам эксперта, в 2025 году такая мера поддержки обойдется и без того дефицитному бюджету России примерно в 45 млрд рублей, а за новые пять лет действия льготы эта цифра превысит 160 млрд рублей.

Андрианов напомнил, что месторождению предоставили льготный режим в 2013 году и на тот момент мера была оправданной. «В стране был не очень велик опыт освоения морских месторождений, да и к тому же новый объект должен был стать «якорным» для целой новой нефтегазоносной провинции на Северном Каспии», — пояснил он. Эксперт подчеркнул, что глубина моря на участке месторождения — 7–11 метров и операционные затраты на добычу не превышают уровня обычных месторождений на суше России.

По мнению эксперта, проект получил льготу, чтобы обеспечить новые налоговые поступления от проекта. Так, в 2018 году месторождение вышло на уровень добычи 6 млн т сырья в год. В своем отчете за этот год «Лукойл» назвал данное месторождение высокомаржинальным и оказывающим существенное положительное влияние на финансовые результаты компании. Эксперт приводит независимые оценки, согласно которым компания окупила вложенные в месторождения средства уже по итогам 2019 года. В этот момент, считает Андрианов, льгота должна была быть приостановлена.

Между тем на сегодняшний день в портфеле активов «Лукойла» нет новых крупных добычных проектов, требующих значительных инвестиций. Исходя из отчетности компании эксперт делает вывод, что среднегодовой объем капитальных вложений «Лукойла» в добычные проекты на территории России снижается. Следовательно, компания могла бы и дальше развивать месторождение им. Филановского, даже без дополнительных льгот.

Кроме того, финансовое положение «Лукойла» очень устойчиво: объем денежных средств и других ликвидных финансовых активов на 30 июня 2024 года в пять раз превышает ее долг. При этом компания поддерживает высокий уровень свободного денежного потока, большая часть которого направляется на дивиденды.

Эксперт напомнил, что выдающийся советский нефтяник Владимир Юрьевич Филановский, именем которого названо месторождение, всегда ратовал за интересы государства и считал, что недра вообще не должны разрабатывать частные компании. Отдавать дань уважения нефтянику, по его мнению, означает не просто использовать его имя для наименования добычного объекта, но и следовать его заветам — ставить государственные интересы выше корпоративных.