Казань, 25 октября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Руководство Украины дважды выходило через Турцию с предложениями к России по переговорам, однако Киев впоследствии отказывался от своих же инициатив. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Карпухин/ РИА Новости

«Когда мы соглашались, ещё раз хочу это повторить, на продолжение контактов по этой теме, через день украинские партнёры вдруг заявляли о том, что они не готовы. Это было и раз, и два — ну в конце концов надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы», — сказал Путин в беседе с телеведущей Ольгой Скабеевой.

По словам российского лидера, некоторые время назад помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын позвонил из Нью-Йорка в Москву и сделал предложение от имени украинской стороны, РФ согласилась, однако на следующий день глава киевского режима заявил, что переговоров не будет.

Вечером 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин отметил, что РФ поблагодарила Турцию за попытку посредничества и призвала её «разобраться со своими клиентами», которые то хотят, то не хотят диалога, отметил президент. Представители Турции назвали Украину сложным партнёром, рассказал Путин. Поведение руководства киевского режима очень иррационально, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.