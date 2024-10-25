Лондон, 25 октября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Недофинансирование привело к тому, что Вооружённые силы Великобритании не готовы к военным действиям. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона Хили.

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«Соединённое Королевство, как и многие другие страны, перешло в режим высокой адаптированности и готовности к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание», — признал Хили.

По его словам, за последние 10 лет британские вооружённые силы последовательно сокращались и страдали из-за хронического недофинансирования. Ответственность за это министр возложил на правительство консерваторов, находившееся у власти с 2010 года по июль 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в материале британского журнала The Economist появилась статья, в которой говорилось, что британские вооружённые силы критически истощены из-за многолетних сокращений, нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок. В частности, военно-воздушным силам не хватает пилотов и инженеров, необходимых для эксплуатации большого парка самолётов, военно-морской флот вынужден вывести из эксплуатации старые корабли из-за нехватки экипажей.

Газета The Times допустила, что численность сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тыс. человек. Союзники уже обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо. Также отмечается изношенность военной техники.