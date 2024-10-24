Симферополь, 24 октября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» 24 октября стартовал финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10-х классов. Мероприятие пройдёт в рамках образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей» и объединит 1,5 тыс. старшеклассников со всей России.

Марина Каширская, ИА REGNUM «Артек»

Все конкурсные этапы пятого сезона «Большой перемены» объединили единой темой, посвящённой Году семьи. Старшеклассникам предстоит выполнить задания, связанные с ценностями, объединяющими целые поколения детей и взрослых.

«Финал «Большой перемены» станет для многих стартом к новым действиям и свершениям, новому жизненному пути, подарит новые знакомства, море эмоций, тысячу невероятных и смелых идей. А в сердцах участников навсегда останется особая, душевная атмосфера, в которую они смогут погрузиться на артековской смене», — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, пожелав всем удачи.

Кроме того, в рамках образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей» школьники со всей России поучаствуют в добровольческой акции, своими руками создадут поделки, рисунки, новогодние подарки, напишут письма со словами поддержки жителям Курской области и приграничных регионов.

Победители «Большой перемены» среди старшеклассников получат до 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёров конкурса отметят денежными выплатами, которые составят до 200 тыс. рублей.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».

По итогам всех испытаний определятся абсолютные победители 12 «вызовов» конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. Они получат призы от партнёров проекта.

Также призы в размере 2 млн рублей получат топ-50 образовательных организаций.

Церемония закрытия финала состоится 28 октября на «Артек-Арене».

Как сообщало ИА Регнум, в июле победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 5–7-х классов и 99 участников международного трека. Больше всех отличились школьники из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей. В конкурсе приняли участие 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран.