Донецк, 24 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор воевавшему на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) наёмнику из Франции, сообщает 24 октября Генеральная прокуратура РФ в Telegram-канале.

Прокуратура ДНР Наёмник Кевин Филипп Патрик Демон

«Суд в Донецке заочно приговорил 37-летнего гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооружённом конфликте на стороне Украины в качестве наёмника», — сказано в публикации.

В Генпрокуратуре уточнили, что с февраля по июль 2022 года Демон прибыл на территорию Украины и по своей инициативе вступил в интернациональный легион. Там он прошёл военную подготовку. Мужчина в качестве наёмника принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках зоны конфликта.

При этом размер полученного наёмником вознаграждения эквивалентен более чем 315 тыс. рублей.

25 сентября ИА Регнум передавало, что Верховный суд ДНР заочно приговорил 26-летнего гражданина Австралии Абдельфетаха Нурина к 14 годам колонии, признав его виновным в наёмничестве.

Суд установил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023-го Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ и получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 млн рублей.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому военнослужащему за корректировку обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов. Наводчика приговорили к 12 годам колонии.